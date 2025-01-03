"سانا" عن مسؤول أمني سوري: قواتنا بدأت البحث عن عناصر تابعة لنظام الأسد في 4 أحياء بمدينة حمص

أفاد مسؤول أمني سوري لوكالة الأنباء السورية- سانا، بأنه "استكمالاً لحملة التمشيط في مدينة حمص، قواتنا دخلت أحياء "العباسية" و"السبيل" و"الزهراء" و"المهاجرين"، وبدأت عمليات البحث والمتابعة والتفتيش عن عناصر نظام (الرئيس السوري السابق بشار) الأسد".

وأمس، افادت وكالة "سانا" نقلا عن مسؤول بإدارة العمليات العسكرية السورية، عن افتتاحها بالتنسيق مع وزارة الداخلية "مراكز تسوية بمدينة حمص منعا للتصعيد"، مشيرة الى أنه "وردتنا قبل أسابيع معلومات مؤكدة عن وجود عناصر تتبع لنظام الأسد بمدينة حمص".