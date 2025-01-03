أفاد مسؤول أمني سوري لوكالة الأنباء السورية- سانا، بأنه "استكمالاً لحملة التمشيط في مدينة حمص، قواتنا دخلت أحياء "العباسية" و"السبيل" و"الزهراء" و"المهاجرين"، وبدأت عمليات البحث والمتابعة والتفتيش عن عناصر نظام (الرئيس السوري السابق بشار) الأسد".
وأمس، افادت وكالة "سانا" نقلا عن مسؤول بإدارة العمليات العسكرية السورية، عن افتتاحها بالتنسيق مع وزارة الداخلية "مراكز تسوية بمدينة حمص منعا للتصعيد"، مشيرة الى أنه "وردتنا قبل أسابيع معلومات مؤكدة عن وجود عناصر تتبع لنظام الأسد بمدينة حمص".
كانت هذه تفاصيل خبر "سانا" عن مسؤول أمني سوري: قواتنا بدأت البحث عن عناصر تابعة لنظام الأسد في 4 أحياء بمدينة حمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.