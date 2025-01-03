تفوّق في أسعار العملات المشفرة البديلة على "بتكوين" مع بداية عام 2025

ارتفعت أسعار العملات المشفرة مرة أخرى، حيث تفوقت العديد من العملات البديلة على بتكوين، مع قيام المستثمرين بزيادة استثماراتهم في بداية العام الجديد، وفق ما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وصعدت بتكوين بنسبة تصل إلى 2.9% لتسجل 97526 دولاراً، بينما ارتفعت العملات البديلة مثل "إيثريوم"، و"إكس آر بي"، و"دوج كوين" بأكثر من 4%، وقفزت "سولانا" بنسبة تصل إلى 8.2% بحلول الساعة 11:49 صباحاً في نيويورك.

في السياق، قال مدير الأبحاث في "كمبرلاند لابس" (Cumberland Labs) كريس نيوهاوس، إنه "مع بداية العام الجديد، بدأ المشاركون في السوق بتوسيع تعرضهم للعملة عن طريق تخصيص رأس المال لعمليات أكثر مضاربة".

وقد يكون بدء العام بتحقيق مكاسب في العملات المشفرة مرتبطاً أيضاً بالأداء التاريخي الإيجابي للأصول المشفرة في الربع الأول، وفقاً لنيوهاوس.

كما شهدت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة مكاسب في أول أيام التداول لعام 2025. حيث ارتفعت أسهم "كوين بيس" (Coinbase) بنسبة تصل إلى 5.6%، وزادت أسهم شركة "مايكروستراتيجي" (MicroStrategy) بنسبة 7.3%، وقفزت "مارا هولدينغ" (MARA Holding) بأكثر من 8% خلال جلسة التداول.

بينما تشهد أسعار العملات المشفرة مكاسب، لا تزال أدنى من أعلى مستوياتها التي حققتها في ديسمبر قبل الانخفاض. ومع ذلك، قد يساعد هذا في تحفيز بعض عمليات الشراء، وفقاً لما قاله ستراهينيا سافيتش، رئيس قسم البيانات والتحليلات في شركة "فرنت فاينانشيال" (FRNT Financial Inc).