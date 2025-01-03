النشرة: الجيش الاسرائيلي أقفل مدخل بني حيان بساتر ترابي وأحرق منزلين في البلدة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب [أن الجيش الاسرائيلي أقفل مدخل بلدة بني حيان بساتر ترابي. كما أحرق الجيش الاسرائيلي منزلين في البلدة وعمد إلى تجريف وادٍ في الجهة الغربية للبلدة وصولاً إلى وادي السلوقي.

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