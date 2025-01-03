الجنرال الأميركي جيفيرز يجول في الخيام

يجول رئيس لجنة المتابعة الدولية لوقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز في الخيام، برفقة قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد الركن طوني فارس ووفد مرافق. ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتي تشمل التوغل وعمليات التفجير في القرى الجنوبية، على الرغم من بدء عمل لجنة الاشراف لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

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