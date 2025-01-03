شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طلعت عبد القوى: تدشين حزب جديد مع بداية عام جديد "بشرة خير" والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طلعت عبد القوى عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن ميلاد حزب جديد ظاهرة ايجابية، مشيرا إلى أنه من المهم أن يكون هناك العديد من الأحزاب الجادة الهدف منها مصلحة الوطن والمواطن الأمر الذى يؤكد أننا نعيش مرحلة ديمقراطية وسط التعددية الحزبية.

وأضاف "عبد القوى" في تصريح لـ ”الخليج 365” أننا فى أمس الحاجة لجبهة داخلية قوية خاصة فى المرحلة الحالية، موضحا أن تدشين حزب جديد مع بداية عام جديد "بشرة خير" لوجود حياة سياسية وحزبية جديدة أكثر تنوع، كما أن اللجنة التأسيسية للحزب مشكلة من شخصيات قيمة وقامة فى الحياة السياسية فى مصر، وهو ما يعطى أمل بأن الحزب سينطلق بقوة وسيكون له تأثير قوى على أرض الواقع الفترة المقبلة.

كان عاصم الجزار وزير الإسكان السابق قد دشن انطلاق حزب الجبهة الوطنية تحت شعار مصر للجميع، مؤكدا أنه تم تدشين الحزب من مصر.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار عضو الهيئة التأسيسية ووزير الإسكان السابق فى كلمته التى ألقاها خلال حفل تدشين حزب الجبهة الوطنية: الحزب يسعى لإيجاد بديل من أجل الشعب المصرى لذا أعلن عن تأسيس حزب الجبهة الوطنية، وهو حزب يضم نخبة وطنية ويحقق آمال وطموحات جميع المصريين وتوفير حياة كريمة لكل أبناء الوطن".