القوات الجوية الأوكرانية: الدفاعات الجوية أسقطت 60 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن "الدفاعات الجوية أسقطت 60 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي".
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الهجوم الروسي لتحقيق تقدم ميداني شرق أوكرانيا، حيث يسعى الجيش الروسي للسيطرة على مناطق إستراتيجية بعد أشهر من المعارك الطاحنة.
وتدعم الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي الجيش الأوكراني بالعتاد والتدريب العسكري منذ بدء الحرب مع روسيا في شباط 2022.
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