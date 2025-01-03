الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة أطلقت من اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية

ادعى الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، اعتراض "مسيّرة أطلقت من اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية"، في وقت تواصل فيه حركة أنصار الله عملياتها العسكرية لمساندة قطاع غزة.
وسبق وأن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي ترصد أهدافا عسكرية للحوثيين في اليمن استعدادا لاستهدافها".
وكشفت أن "الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية يُقرّان بأن محاربة الحوثيين (حركة أنصار الله) معقدة لصعوبة جمع معلومات استخباراتية".
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