القناة 12 الإسرائيلية: فريق إسرائيلي غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حماس

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن ان "فريقا إسرائيليا غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حماس"، مشيرة الى ان" الفريق الإسرائيلي المتوجه إلى الدوحة مهني وليس فيه رئيس الموساد".

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