"معاريف": إصابة 3 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في دبابة في جباليا شمالي غزة

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 أمس في جباليا شمالي قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.