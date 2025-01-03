مندوب روسيا بالأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة ترسل إشارات بأنها مهتمة باستمرار الوجود الروسي

كشف مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن "السلطات السورية الجديدة ترسل إشارات بأنها مهتمة باستمرار الوجود الروسي".

وسبق وأن ذكر قائد الإدارة السورية الجديدة وزعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن روسيا ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة، مشددا على أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو.

إلى ذلك، أوضح أن الإدارة الحالية لا تريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها الطويلة مع سوريا، في إشارة ربما إلى بقاء القواعد الروسية موقتا في حميميم وطرطوس، على الرغم من أن بعض الآليات سحبت منها خلال الفترة الماضية، وفق تقارير.