روسيا تعلن استهداف منشآت طاقة في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أعلنت روسيا أمس، أنها هاجمت منشآت طاقة في أوكرانيا تدعم مجمع الصناعات العسكرية في كييف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت بالقوات الجوية والطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية منشآت طاقة ومطارات عسكرية وأفراداً من الجيش الأوكراني في مواقع متعددة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتعلن روسيا بشكل متكرر عن مثل تلك الضربات، ووصفت آخر سلسلة منها بأنها رد على استخدام أوكرانيا لصواريخ زودتها بها دول غربية لضرب مناطق في عمق الأراضي الروسية.

وأضافت الوزارة أيضاً أن القوات الروسية أسقطت خلال الليل مقاتلة أوكرانية من طراز «سو 27» و97 طائرة مسيرة و6 صواريخ من طراز «هيمارس» زودتها بها الولايات المتحدة.