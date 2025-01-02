واشنطن وباريس تؤكدان ضرورة دعم عملية انتقال شاملة بقيادة سورية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، سبل تقديم الدعم للشعب السوري لإعادة بناء مؤسساته واستعادة الاستقرار في سوريا، فيما أكد ضرورة دعم عملية انتقال شاملة في دمشق بقيادة سورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في تصريح صحفي، إن بلينكن وبارو ناقشا خلال اتصال هاتفي آخر التطورات في سوريا والسبل الكفيلة بمساعدة الشعب السوري على اغتنام الفرصة لبناء مستقبل أفضل لهم.

وأضاف ميلر أن الجانبين أكدا أهمية الحد من مخاطر عدم الاستقرار المتزايد ومواجهة تهديدات تنظيم «داعش» الإرهابي، وأكدا ضرورة دعم عملية انتقال شاملة بقيادة سورية.

وأوضح أن بلينكن شدد على أهمية احترام جميع المكونات في سوريا لحقوق الإنسان ودعم القانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات.

وقال إن وزير الخارجية الأميركي حث على تقديم الدعم الدولي لتحديد أماكن المفقودين والمحتجزين في ظل النظام السابق، بمن في ذلك الصحفي الأميركي أوستن تيس.