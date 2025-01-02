شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع النواب: جهود الشرطة حققت نتائج إيجابية عنوانها الأمان والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن الاستعدادات الشرطية لتأمين رأس العام وأعياد الميلاد، وأعياد الإخوة المسيحيين، مؤكداً بأن خطط الداخلية الأمنية برهنت على جاهزية ونجاح كبير لتأمين كافة المحاور والفعاليات.

وأضاف وكيل دفاع النواب بأن الشرطة المصرية هي صمام أمان الجبهة الداخلية، وان جهود قيادات وضباط وأفراد الشرطة حققت نتائج إيجابية كبيرة انعكس ذلك على حالة الاستقرار العام والأمان الذى بات عنوان الدولة المصرية، بفضل أبناء مصر المخلصين من رجال الشرطة.

وأوضح "المصري" أن الخطط الاستراتيجية الامنية التي وضعها الوزير محمود توفيق حققت نتائج مبهرة، والتي ارتكزت علي الانضباط ورفع الحالة الأمنية إلى الحالة القصوى، والتأكيد على الجاهزية لكافة أفراد الشرطة، بالإضافة إلى الوثبات الكبيرة التي اتخذتها الوزارة في مجال التدريب الحديث والتسليح والتأهيل، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى الخبرات والانجازات الشرطية التي وضحت عليها لمسات وزير الداخلية الذي حقق طفرة غير مسبوقة، بسبب الثبات الأمني والاستقرار الذي ننعم به.

ووجه وكيل دفاع النواب الشكر إلى كافة قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني، بكافة قياداته وضباطه وأفراده الذين، كان لهم الفضل الكبير في مكافحة الإرهاب وكشف الجرائم قبل وقوعها من خلال الضربات الأمنية الاستباقية التي أكدت علي قوة هذا الجهاز الوطني الكبير.