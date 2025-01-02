شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية السابق يحرر توكيلا قانونيا لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرر اليوم الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية السابق توكيلا قانونيا، داخل الشهر العقاري بمدينة الدلنجات، بالبحيرة مسقط رأسه، وذلك لتأسيس حزب الجبهة الوطنية الجديد.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود الرامية لاستيفاء الشروط القانونية المطلوبة لتقنين الحزب، والتي تتطلب جمع 5 آلاف توكيل وفقًا للدستور المصري.

كما شهدت مدينة الدلنجات تحرير اللواء أشرف المقرحي، عضو مجلس النواب، توكيلا قانونيا لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.

وتوافد عدد كبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري فى محافظة البحيرة، من أجل القيام بتحرير التوكيلات اللازمة لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للحزب لاستيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وشهدت الحملة المكلفة لتأسيس حزب الجبهة الوطنية تحرير عدد كبير من المواطنين، للتوكيلات القانونية المطلوبة، و اللذين أبدوا حماسًا واضحًا للانضمام إلى هذا الكيان السياسي الجديد، الذي يسعى إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية.

من جانبه أكد اللواء أشرف المقرحي عضو مجلس النواب رغبة مواطنى البحيرة في تعزيز دورهم في الحياة السياسية.

مشيرا الى أن أهم أهداف الحزب الجديد هو تعزيز دور المواطنين فى الحياة السياسية، وتحقيق تغيير إيجابي في المشهد السياسي المصري، خلال الفترة المقبلة.



مفتى الجمهورية السابق يحرر توكيلا لتأسيس حزب الجبهة الوطنية



مفتى الجمهورية السابق يحرر توكيلا لتأسيس حزب الجبهة الوطنية



مفتى الجمهورية السابق يحرر توكيلا لتأسيس حزب الجبهة الوطنية



مفتى الجمهورية السابق يحرر توكيلا لتأسيس حزب الجبهة الوطنية



مفتى الجمهورية السابق يحرر توكيلا لتأسيس حزب الجبهة الوطنية



