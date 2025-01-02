شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من المواطنين في الصف والعياط وأطفيح لتحرير توكيلات حزب "الجبهة الوطنية" والان مع تفاصيل الخبر

توافد المئات من المواطنين منذ صباح اليوم على مكتب وسيارات الشهر العقاري بمناطق أطفيح والصف والعياط لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية، في مشهد حضاري أعاد للأذهان الإقبال على المشاركة بالانتخابات والتعديلات الدستورية.

وأشرف المهندس وليد عبدالعظيم سليمان، عضو اتحاد الصناعات على تحرير المواطنين للتوكيلات في مناطق أطفيح والصف والعياط .

و أبدى المواطنون -خلال حديثهم مع عضو اتحاد الصناعات - حالة من التفاؤل في ظل بزوغ نجم حزب سياسي جديد يضم كوادر سياسية وعلمية ووزراء ومسئولين سابقين في كافة التخصصات الأمر الذي يسهم في دعم الحياة السياسية في مصر، ويفتح المجال أمام أفكار جديدة خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وعبر المواطنون المشاركون في تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية خلال حديثهم مع المهندس وليد عبدالعظيم سليمان عن ثقتهم في الحزب الجديد وثقتهم في دعمه للدولة المصرية خاصة أن الدولة تمر بمرحلة صعبة وخطيرة على المستوى الإقليمي والدولى في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة.

وعبر عضو اتحاد الصناعات عن سعادته بمشاركة المئات من أهالي منطقة العاشر من رمضان واقتطاعهم من وقتهم لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الديمقراطية لافتا إلى أن هذا يؤكد وعيهم السياسي وإدراكهم لكافة القضايا التي تواجه الدولة المصرية، وأن هذا ما يراهن عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وذكره أكثر من مرة في أحاديثه.

وأشار إلى أن فكر حزب الجبهة الوطنية يظهر في سعيه للانخراط في المجتمع والوصول لكل مصري في مختلف المحافظات حتى يتسنى لكل مواطن على أرض مصر التعبير عن آرائه وطموحاته ومتطلباته.

وتابع " الحزب يضم قيادات وكفاءات مشهود لهم في كافة المجالات، وأن هذا التنوع من الخبراء والمتخصصين سيكون له بالغ الأثر في كافة قرارات وتحركات الحزب لصالح الدولة المصرية والمواطن المصري".