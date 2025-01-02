شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يطلق قافلة رعاية مرضى الكبد المصري الطبية بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلقت اليوم الخميس، القافلة الطبية في قرية العامرية بمركز المحلة بمحافظة الغربية، ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة الكبد المصري بالدقهلية.

وتقدم القافلة خدمات طبية شاملة تشمل جميع التحاليل والأشعة اللازمة بالإضافة إلى توفير الأدوية والعلاج بشكل مجاني، في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم في المناطق الأكثر احتياجًا.