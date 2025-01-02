شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تكشف عن إحصائية جديدة لقتلى وجرحى الجيش الروسي والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا الجيش الروسي في أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

المعارك العسكرية في كورسك

الضربات الروسية

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس إلى نحو 792 ألفا و170 جنديًا، بينهم 1370 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتأتي تلك الإحصائية منذ بداية الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، بحسب بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9676 دبابة، منها أربع دبابات أمس الأربعاء، و20056 مركبة قتالية مدرعة، و21552 نظام مدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1032 من أنظمة الدفاع الجوي.كما دمرت 369 طائرة حربية، و330 مروحية، و21200 طائرة مسيرة، و3003 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة.أشارت أيضا أوكرانيا إلى تدمير 32729 من المركبات وخزانات الوقود، و3675 من وحدات المعدات الخاصة.وفي وقت سابق كانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 480 عسكريًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في عدة مناطق.كما رصدت 6 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وأمس الأربعاء، قدم رئيس هيئة الأركان العسكرية في أوكرانيا، أولكسندر سيرسكي، تفاصيل جديدة عن المعارك العسكرية في كورسك بعد زيارة تفقدية للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية الروسية.وذكر أن الجيش الروسي فقد ما يربو على 34 ألف جندي بين قتيل وجريح في أثناء محاولاتهم إخراج الأوكرانيين من المنطقة.وكانت شنت أوكرانيا وروسيا ضربات ليل الثلاثاء عشية حلول العام الجديد، وأعلنت كييف أنها استُهدفت بـ 61 صاروخَا ومسيرة روسية، فيما قالت موسكو إنها اسقطت 68 مسيرة أوكرانية.كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أن الضربات الروسية استهدفت خصوصا منطقة سومي (شمال) المحاذية لروسيا، إضافة إلى العاصمة كييف.واستخدمت فيها ستة صواريخ بالستية طراز اسكندر وستة صواريخ موجهة وثمانية صواريخ كروز وصاروخ فرط صوتي طراز كينجال.