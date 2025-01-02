بري يلتقي وزير الخارجية الفرنسية والوفد المرافق في عين التينة

يلتقي رئيس مجلس النّواب نبيه بري في هذه الأثناء في عين التّينة، وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو والوفد المرافق، بحضور مديرة إدارة الشّرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجيّة الفرنسيّة آن غريو.

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