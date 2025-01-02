شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بعين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمنطقة عين شمس بالقاهرة، توافد عدد كبير من المواطنين لتحرير التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، من أجل استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.

تأتي الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصري الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد والذي يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.

تحرير توكيلات حزب الجبهة المصرية بعين شمس

تحرير توكيلات حزب الجبهة المصرية بعين شمس

تحرير توكيلات حزب الجبهة المصرية بعين شمس

تحرير توكيلات حزب الجبهة المصرية بعين شمس

تحرير توكيلات حزب الجبهة المصرية بعين شمس

تحرير توكيلات حزب الجبهة المصرية بعين شمس