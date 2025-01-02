شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع اللحوم المجمدة على آلاف الأسر الأكثر احتياجا ضمن "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى مختلف المحافظات والقرى وفى إطار حملة "إيد واحدة"، قامت جمعية الأورمان بتوزيع اللحوم المجمدة على الآلاف من الأسر المستحقة في محافظتي الشرقية والدقهلية، في خطوة جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

في محافظة الشرقية، استفاد 3500 شخص من قرى "كنيسة الأمير تادرس بالأربعين" و"كنيسة مارى جرجس بالأخيوة" و"كنيسة مارى مرقص" بمركز الحسينية، حيث تم تنظيم توزيع لحوم مجمدة لمساعدة الأسر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي محافظة الدقهلية، استهدفت الجمعية 3500 مستفيد آخرين من خلال توزيع اللحوم المجمدة في ثلاث كنائس هي "كنيسة العذراء مريم بتوريل" بمركز المنصورة، "كنيسة العذراء مريم بحي الشهيد مارجرجس" بمركز السنبلاوين، و"كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكفر يوسف عوض" بمركز السنبلاوين.

تأتي هذه المبادرة في سياق سلسلة من الأنشطة الخيرية التي تقوم بها جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، لمساعدة الأسر المتعففة، في إطار التضامن الاجتماعي وتوفير احتياجات المواطنين، خاصة مع بداية العام الجديد.