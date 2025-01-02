منع الرئيس التنفيذي لشركة "جيجو" من مغادرة كوريا الجنوبية بعد حادث الطائرة المميت

مُنع الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الكورية الجنوبية "جيجو إير" من مغادرة البلاد، وفق ما أفادت الشرطة، بعد حادثة تحطم طائرة تابعة لها الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 179 شخصا.
وأوضحت الشرطة في مقاطعة جيولا الجنوبية التي تضم مدينة موان حيث وقع الحادث، أن "المحقّقين فرضوا حظرا على السفر على شخصين، أحدهما الرئيس التنفيذي لشركة جيجو إير كيم إي-باي".
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