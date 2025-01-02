الخارجية الروسية: الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من وقف ضخ الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا

اشارت وزارة الخارجية الروسية، الى أن "واشنطن وكييف تتحملان مسؤولية وقف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا"، معتبرة أن "الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من وقف ضخ الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا".

ولفتت الى أن "وقف ضخ الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا يضعف الإمكانات الاقتصادية لأوروبا".