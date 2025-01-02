سموتريتش: بن غفير خاطر بإسقاط حكومة اليمين قبل وصول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض

اشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الى أن "تصويت وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ضد قانون الميزانية يوم الثلاثاء كان مشينا".
واعتبر ان "بن غفير خاطر بإسقاط حكومة اليمين قبل وصول إدارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض".
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