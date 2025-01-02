سانا عن مسؤول بإدارة العمليات العسكرية: افتتحنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية مراكز تسوية بمدينة حمص منعا للتصعيد

افادت وكالة "سانا" نقلا عن مسؤول بإدارة العمليات العسكرية، بأننا "افتتحنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية مراكز تسوية بمدينة حمص منعا للتصعيد"، مشيرة الى أن "وردتنا قبل أسابيع معلومات مؤكدة عن وجود فلول لمليشيات نظام الرئيس السابق بشار الأسد بمدينة حمص".

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