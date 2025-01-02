أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه في بيان، أنّ "بتاريخ 2/1/2025، ما بين السّاعة 11:00 والسّاعة 17:00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في المناطق التّالية: • حقل القليعة- مرجعيون • حقل اليابسة- راشيا • منطقة البقيعة- الشمال • منطقة رأس بعلبك • منطقة الناعمة- الشوف".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: سنفجر ذخائر غير منفجرة في حقلَي القليعة واليابسة ومناطق البقيعة ورأس بعلبك والناعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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