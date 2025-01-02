معلومات للـ"LBCI": النيابة التمييزية تلقت مذكرة مصرية لاسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "النيابة العامة التمييزية تلقّت اليوم مذكّرةً مصريّةً لاسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي، والنّائب العام التّمييزي القاضي جمال الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبتّ به".

وكان قد أوضح الحجار، في وقت سابق، أنّ نجل الدّاعية المصري الرّاحل يوسف القرضاوي، عبد الرحمن القرضاوي "موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصّادر عن مجلس وزراء الدّاخليّة العرب، وذلك استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري بجرائم تتعلّق بإذاعة أخبار كاذبة، التّحريض على العنف، والإرهاب". وأشار، إلى "أنّه سيستجوبه وفق الأصول القانونيّة، ثمّ يطلب من الدّولة الّتي أصدرت الحكم بحقّه (مصر) إرسال طلب استرداده، لدراسته واتخاذ القرار بشأن التّسليم من عدمه".