عبدالله تابع موضوع رفع فواتير الإستشفاء بين المستشفيات وشركات التأمين

أجرى رئيس لجنة الصّحة النّيابيّة النّائب بلال عبدالله، اتصالين هاتفيين مع كلّ من نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، ورئيس جمعيّة شركات التّأمين أسعد ميرزا، واستمع إلى وجهة نظر الجانبين والأمور الّتي تفرض رفع فواتير الإستشفاء من ناحية، وصعوبة إعادة النّظر بأسعار بوالص التّأمين في الظّرف الرّاهن.
وتمّ الإتفاق على متابعة الحوار بين الفريقين، ووضع هذا الموضوع على جدول أعمال اجتماعات لجنة الصّحة النّيابيّة.
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