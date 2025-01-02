"النشرة": قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه مجدل زون واستهداف منزل في بيت ليف بقذيفتَين

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "قوّة إسرائيليّة مزوّدة بجرّافتَين تقدّمت باتجاه بلدة مجدل زون الجنوبيّة"، مشيرًا إلى "استهداف أحد المنازل في بيت ليف بقذيفتَين من دبّابة "ميركافا" إسرائيليّة".
وكان قد أفاد منذ بعض الوقت، بأنّ "دوريّةً إسرائيليّةً معزّزةً بدبّابات "ميركافا" وجرّافة، توغّلت إلى أطراف بلدة بيت ليف الّتي لم تبلغها خلال عمليّة التّوغّل البرّي، حيث قام الجنود بتفتيش بعض المنازل والأحراج".
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