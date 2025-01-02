أشار رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، إلى أنّ "الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ نعيم قاسم قال "أثبتنا بالمقاومة أنّنا لم نمكِّن العدو من التّقدُّم، والآن الفرصة للدّولة اللّبنانيّة لتثبت نفسها".
وتوجّه في تصريح، إلى قاسم قائلًا: "الدّولة هي أنتم الآن. لديكم الأكثريّة السّاحقة داخل الحكومة، فاتخذوا الموقف المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع ردًا على قول قاسم إن "الفرصة للدولة لتثبت نفسها": الدولة هي أنتم الآن فاتخذوا الموقف المناسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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