جعجع ردًا على قول قاسم إن "الفرصة للدولة لتثبت نفسها": الدولة هي أنتم الآن فاتخذوا الموقف المناسب

أشار رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، إلى أنّ "الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​ قال "أثبتنا بالمقاومة أنّنا لم نمكِّن العدو من التّقدُّم، والآن الفرصة للدّولة اللّبنانيّة لتثبت نفسها".

وتوجّه في تصريح، إلى قاسم قائلًا: "الدّولة هي أنتم الآن. لديكم الأكثريّة السّاحقة داخل الحكومة، فاتخذوا الموقف المناسب".