اشار النائب فريد البستاني في حديث لقناة الـLBCI، الى أن "برنامجي واضح ولم أر ضرورة للترشح الى الرئاسة بالطريقة التقليدية وعلى الرئيس الجديد ترسيم الحدود البرية الجنوبية وفي وقت لاحق الحدود مع سوريا".

كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: برنامجي واضح ولم أر ضرورة للترشح للرئاسة بالطريقة التقليدية وعلى الرئيس الجديد ترسيم الحدود البرية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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