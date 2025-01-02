هارون: لا قدرة للمستشفيات الخاصة على استمرار عملها دون زيادة التعرفات بأقل من 25%

أكّد نقيب المستشفيات الخاصّة في لبنان ​سليمان هارون​، "تواصله مع كُبريات الشّركات الضّامنة في البلاد، دون التّوصّل إلى نتائج ملموسة في ما خصّ زيادة التّعرفة في المستشفيات الخاصّة"، مشيرًا إلى "مضاعفة أسعار المستلزمات الطّبيّة والتّغذية والنّظافة وأجور الموظّفين".

ولفت، في تصريح إذاعي، إلى "عدم قدرة المستشفيات الخاصّة على استمرار عملها دون زيادة التّعرفات بأقل من 25%"، مشدّدًا على "ضرورة التّحاور والتّفاوض مع الشّركات الضّامنة، لإيجاد الحلول النّاجزة وإنقاذ القطاع الطبّي الخاص في البلاد".