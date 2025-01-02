"النشرة": هل خفّضت السعودية مستوى وفدها إلى لبنان؟

كان يترقّب لبنان زيارة وفد سعودي يتقدمه وزير الخارجية فيصل بن فرحان ال سعود، لكن "النشرة" علمت من مصادر عربية مطّلعة ان المملكة خفّضت من مستوى الوفد السعودي، "ولن يضم وزير الخارجية، بل موفداً سعودياً من الخارجية سيأتي إلى لبنان للتركيز على ضرورة الاستقرار الداخلي وانجاز الاستحقاقات الدستورية"، بما يعني رغبة الرياض في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، من دون اي تدخل.

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