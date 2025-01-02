شكرا لقرائتكم خبر عن محارب بالجيش الأمريكي.. معلومات جديدة حول منفذ هجوم نيو أورليانز والان نبدء بالتفاصيل

شمس الدين جبار

منفذ هجوم نيو أورليانز

من هو شمس الدين الجبار

الدمام - شريف احمد - كشف محققون فيدراليون معلومات جديدة بخصوص منفذ هجوم نيو أورليانز، مشيرين إلى أنه أعد للعملية في عقار مستأجر قريب، قبل تنفيذها، ويُدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عامًا.ويعتقد المحققون الفيدراليون أنه أحد قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، وأعد المتفجرات في هذا العقار الذي استأجره، بحسب ديلي ميل البريطانية.والمنطقة عبارة عن إيجارات متاحة في الغالب للسياح الذين يسافرون إلى المنطقة لقضاء فترة العطلة.وشمس الدين جبار هو مواطن أمريكي ولد ونشأ في تكساس، قاد سيارة كهربائية من هيوستن إلى لويزيانا لتنفيذ الهجوم المميت.وأسفر الحادث عن مقتل 15 شخصًا وأصيب 35 آخرين على الأقل، مشيرين إلى معلومات باستئجاره عقارًا مجاورًا على Airbnb في سانت روش قبل تنفيذ الهجوم.وأوضحوا أن هناك محتويات كاملة نُقلت من العقار في حوالي الساعة 8 مساءً في يوم رأس السنة الجديدة، بعد ساعات من إجلاء السلطات للسكان من المنطقة.وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قال في وقت سابق إن قائد المركبة قتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أعقاب الهجوم الذي وقع الساعة الثالثة والربع من صباح الأربعاء في تقاطع شارعي كانال وبوربون الشهيرين في الحي الفرنسي المزدحم.وأوضحت وول ستريت جورنال، أن منفذ هجوم نيو أورليانز حصل على ميدالية الحرب على الإرهاب، خلال فترة خدمته بالجيش الأمريكي.وبحسب مسؤولين في إنفاذ القانون، قالوا إن شمس الدين الجبار وصفه أحد المسؤولين الكبار في المدينة بأنه كان «يرتدي ملابس عسكرية كاملة» وتوفي بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.كما أزال مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال متابعته للحادث، مواد صنع القنابل من العقار المكون من غرفتي نوم وحمامين بالقرب من الحي الفرنسي.وكانت كشفت وثيقة للمحكمة قدمها المشتبه به سابقا إنه عمل في شركة المحاسبة «ديلويت»، وكسب حوالي 120 ألف دولار سنويًا، بحسب ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز».