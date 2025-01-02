طريق سير الضنية- الهرمل سالكة أمام جميع المركبات وطريق ترشيش- زحلة سالكة أمام مركبات الدفع الرباعي

ذكرت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ "طريق سير الضنية- الهرمل سالكة أمام جميع المركبات، وطريق القبيات- الهرمل سالكة أمام جميع المركبات من السّاعة 10:00 لغاية السّاعة 16:00"، مشيرةً إلى أنّ "طريق ترشيش- زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدّفع الرّباعي".

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