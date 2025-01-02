أشار مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، إلى أنّ "دوريّةً إسرائيليّةً معزّزةً بدبّابات "ميركافا" وجرّافة، تتوغّل إلى أطراف بيت ليف الّتي لم تبلغها خلال عمليّة التّوغّل البرّي، حيث قام الجنود بتفتيش بعض المنازل والأحراج".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": دورية إسرائيلية تتوغل إلى أطراف بيت ليف وعناصرها يتفتشون بعض المنازل والأحراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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