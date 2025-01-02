ما حقيقة محاولة اغتيال بشار الأسد في موسكو؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أفادت تقارير أن محاولة تسميم استهدفت الدكتاتور السوري المخلوع بشار الأسد، الذي يعيش تحت حماية فلاديمير بوتين في موسكو منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وفقًا لما ورد في حساب "جنرال SVR" على الإنترنت، الذي يُزعم أنه يُدار من قبل جاسوس روسي سابق، تعرض الأسد لوعكة صحية خطيرة يوم الأحد.

وذكرت التقارير أن الأسد، البالغ من العمر 59 عامًا، طلب المساعدة الطبية بعد أن بدأ فجأة في السعال العنيف والاختناق. وأضاف المصدر: "كل الدلائل تشير إلى أن محاولة اغتيال قد وقعت".

تمت معالجة الأسد داخل شقته، واستقرت حالته الصحية يوم الاثنين، بحسب نفس المصدر.

وأظهرت التحاليل وجود سم في نظامه، إلا أن هذه الادعاءات لم تُدعَم بأي مصادر موثوقة ولم تصدر روسيا أي تأكيد رسمي بشأنها.

* أعدت "الخليج 365" التقرير عن "ذا صن": المصدر