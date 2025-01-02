إيلون ماسك عقب انفجار لاس فيغاس: أستحق نوبل للسلام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، أن سيارة Cybertruck التي تعرضت لانفجار في لاس فيغاس أظهرت متانة استثنائية، حيث امتصت تأثير الانفجار وحدّت من أضراره. وذهب ماسك إلى حد القول بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام على تصميم وجودة سيارات شركته.

وعبر منشور له على منصة "إكس"، قال رجل الأعمال الأميركي: "اختار المهاجمون السيارة الخطأ لتنفيذ العمل الإرهابي. لقد امتصت السيارة الانفجار ووجهته للأعلى، ولم تتضرر حتى الأبواب الزجاجية للردهة المجاورة." وأضاف: "تسلا تستمر في حماية الأرواح. أستحق جائزة نوبل للسلام".

ردود الفعل

عقب الحادث، أشار أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن التغطية الإعلامية أظهرت الحريق وكأنه اندلع بشكل تلقائي في السيارة، مما قد يؤثر سلبًا على سمعة تسلا. ووجه اقتراحًا إلى ماسك برفع دعوى قضائية ضد تلك الوسائل الإعلامية. ورد ماسك قائلاً: "ربما حان الوقت لذلك".

تفاصيل الحادث

من جهتها، أكدت شرطة لاس فيغاس أنها تحقق في الحادث الذي وقع قرب أبراج ترامب، حيث اشتعلت النيران في سيارة Cybertruck. الفيديوهات المنتشرة أظهرت السيارة وهي تحترق، فيما أسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.

وعلى الرغم من خطورة الحادث، لم يصنف المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الحادث على أنه عمل إرهابي، وفقًا للمؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الأربعاء.