شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع النواب: وحدة الشعب والجيش والشرطة صخرة تتحطم عليها المؤامرات والمخططات والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه أخطارا حقيقية تستهدف أمنها القومى، من خلال حملات ممنهجه تستهدف بث الفرقة والإحباط في نفوس الشعب المصري بتحريض من جهات خارجية من خلال حرب الشائعات والفيديوهات المفبركه التي تستهدف اركان الدولة المصرية.

وأضاف وكيل دفاع النواب، أن تماسك الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة المصرية حائط صد ضد أي اخطار تواجه الوطن وحدتهم هي الصخرة التي ستتحطم عليها جميع المؤامرات وهذة التحركات والتي هدفها احداث شرخ بين الدولة المصريه والشعب.

وشدد إبراهيم المصري بأن الحدود المصرية ملتهبة، سواء في السودان أو ليبيا او غزة وغيرها من الجبهات، وان الرهان علي معدن هذا الشعب العظيم ورجاله المخلصين، لإحباط أى مخططات من جهات وأجهزة خارجية.

وأوضح المصري، أن أجهزة مخابرات خارجية ساعدت بسقوط النظام في سوريا، والآن أشخاص مدرجون علي قوائم الإرهاب يسعون الي مخططات لا يعلم مداها إلا الله، ويسعون الي الحصول علي جنسيات لتسهل تحركاتهم وتنفيذ مخططاتهم بأحياء مخططات الجماعة الإرهابية.

ووجه وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي رسالة للشعب المصري جميعاً، بأن عليهم أن يفيقوا ويتوحدوا خلف القيادة السياسية لاستكمال البناء والتنميه لأن ضياع الاوطان اخطر واصعب من اي مطالبات.