ميشال موسى: لا كلمة سر في خلفية تفاؤل بري وهو يعمل جاهدا لانتخاب الرئيس

ذكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "استمرار إسرائيل بالاعتداء على جنوب لبنان وإمعانها في هدم منازل اللبنانيين وقطع الاشجار وجرف الاتربة، ليس مستغربا لطالما اشتهر الكيان الإسرائيلي بنقض الاتفاقيات وعدم الالتزام بالقرارات الأممية".

وأضاف "نعلم ان لدى الكيان الاسرائيلي أطماعا كبيرة في لبنان والمنطقة. وما تمزيق بنيامين نتنياهو ميثاق الأمم المتحدة على مرأى العالم ومسمعه، سوى خير دليل على ان هذا الكيان لا يلتزم الا بما تمليه عليه مصالحه وأطماعه. والخشية بالتالي من ان تضرب إسرائيل عرض الحائط باتفاقية وقف إطلاق النار موجودة ومشمولة بتوقعات اللبنانيين. لكننا لا نعتمد على ما تبيته إسرائيل من نيات سيئة تجاه لبنان عموما والجنوب خصوصا، بل نعتمد في ترسيخ وتثبيت وقف النار على المرجعيات الدولية القادرة والمؤثرة في الكيان الإسرائيلي، لاسيما الراعية منها لاتفاقية الهدنة".

وعلى صعيد مختلف وعن توقعاته لمصير جلسة انتخاب رئيس للجمهورية مطلع السنة الجديدة 2025 والمحددة في التاسع من الشهر الحالي، قال موسى: "آن الأوان لإخراج لبنان من نفق الشغور الرئاسي وعودة الانتظام العام إلى مؤسساته الدستورية. ولا بد بالتالي من ان يكون للبنان رئيس يواكب إلى جانب سلطة تنفيذية مكتملة الصلاحيات، الاحداث والتطورات والمتغيرات الحاصلة في المنطقة الإقليمية، وينطلق بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب كل بحسب دوره وصلاحياته، إلى معالجة الملفات المتراكمة وأبرزها النزوح السوري والانهيار الاقتصادي واستعادة المودعين اضافة إلى معالجة ذيول وتداعيات الحرب الأخيرة".

وتابع: "يعمل جاهدا رئيس مجلس النواب نبيه بري انطلاقا من اصراره على اكتمال العقد الدستوري بانتخاب رئيس خلال الجلسة المذكورة، وذلك بالتوازي مع حراك داخلي ولقاءات ثنائية وجماعية لتقريب المسافات ووجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين، خاصة الممثلين منهم في الندوة النيابية".

وقال ردا على سؤال: "لا كلمة سر في خلفية تفاؤل بري، بل ان مصلحة لبنان خصوصا بعد ما شهدته المنطقة من احداث كبيرة ومتغيرات جذرية، تقضي بانتخاب رئيس للجمهورية الذي ما كان ليتأخر موعد انتخابه حتى اليوم، لولا الاختلاف بين الأفرقاء السياسيين في الآراء والخيارات والمواصفات".

وختم موسى قائلا: "نمر في مرحلة دقيقة للغاية، وعلينا كلبنانيين مسؤولين أمام الله، والشعب والتاريخ ان نلتقي على كلمة سواء تعيد وضع القطار اللبناني على سكة الاستقرار والازدهار والنمو والتطور، عبر انتخاب رئيس توافقي يجمع اللبنانيين، ويدير اللعبة السياسية بما يؤمن مصالح لبنان، ويدير الحوار الوطني المنشود الذي من شأنه انتاج استقرار سياسي وأمني حقيقي كامل الأوصاف والمواصفات".