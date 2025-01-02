النشرة: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق النبطية جنوبي لبنان.

في وقت سابق، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وأعمال نسف في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وقبل ذلك نقل مراسل النشرة في الجنوب، بأن جنود الجيش الاسرائيلي اشعلوا النيران في عدد من المنازل السكنية في بلدة عيترون.

ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتي تشمل التوغل وعمليات التفجير في القرى الجنوبية، على الرغم من بدء عمل لجنة الاشراف لمراقبة تنفيذ الاتفاق.