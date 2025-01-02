الجيش الإسرائيلي: صفارات إنذار دوّت في إيلات بعد تشخيص خاطئ

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في إيلات بسبب تشخيص خاطئ. وجاء ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق صفارات إنذار للتحذير من تسلل طائرات مسيّرة.

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