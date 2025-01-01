فقدان 20 مهاجراً بغرق قارب قبالة سواحل إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن السلطات أنقذت سبعة مهاجرين فيما لايزال 20 آخرون على الأقل في عداد المفقودين بعد غرق قارب كان يقلهم من ليبيا إلى إيطاليا.

وقال رئيس البلدية فيليبو مانينو "لم يتمكنوا من الوصول إلى الشاطئ. نعلم أنهم كانوا قريبين للغاية لكن عدم تمكنهم من الوصول يبعث على مزيد من الحزن والأسى".

وانطلق القارب الصغير في وقت متأخر من يوم الاثنين لكنه واجه صعوبات في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء قبل أن ينقلب. ولم تتمكن السلطات من انتشال أي جثث حتى الآن.

والطريق البحري بين أفريقيا وأوروبا من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث اختفى أو توفي نحو 24500 شخص في البحر المتوسط منذ عام 2014، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.