هذا ما حدث في "ليلة الرعب" بنيو أورليانز

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: أسفر الهجوم الإرهابي في ليلة رأس السنة عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 بعد أن صدم القاتل المحتفلين في شارع بوربون في نيو أورليانز وفتح النار عليهم.

قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب العشرات بعد أن دهس إرهابي بشاحنة حشودًا في شارع بوربون الشهير في نيو أورليانز قبل أن يقفز من الشاحنة ويطلق النار على رجال الشرطة - بعد ساعات فقط من احتفال المدينة بقدوم العام الجديد، وفقًا للمسؤولين.

قالت رئيسة بلدية نيو أورليانز لاتويا كانتريل عن المذبحة التي وقعت في وقت مبكر من صباح الأربعاء: "لقد تأثرت مدينة نيو أورليانز بهجوم إرهابي"، وسرعان ما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يحقق في الأمر باعتباره "عملاً إرهابياً".

مقتل الإرهابي

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن السائق الذي لم يتم التعرف عليه، والذي قالت الشرطة إنه كان "عازمًا" على "التسبب في مذبحة"، قُتل بالرصاص في معركة بالأسلحة النارية مع رجال الشرطة، كما كان يحقق أيضًا في متفجرات بدائية ربما تم وضعها في مكان الحادث. وقالت الشرطة إن اثنين من رجال الشرطة الذين أصيبوا بالرصاص في معركة بالأسلحة النارية في حالة مستقرة.

وأظهرت صور من مكان الحادث شاحنة صغيرة بيضاء اللون تحمل لوحات ولاية تكساس وهي تصطدم برافعة.

الحادثة الساعة 3:15 صباحاً

وقعت الحادثة التي أودت بحياة عدد كبير من الأشخاص عند تقاطع شارعي بوربون وكانال في حي فرينش كوارتر حوالي الساعة 3:15 صباحًا - بالقرب من المكان الذي تجمع فيه المحتفلون لمشاهدة الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة في المدينة وقبل ساعات فقط من مباراة كرة القدم الجامعية التي كانت مرتقبة للغاية Sugar Bowl، حسبما ذكرت الشرطة.

10 قتلى و 35 مصاباً

قُتل عشرة أشخاص وتم نقل ما لا يقل عن 35 آخرين إلى المستشفى بعد أن تعمد سائق السيارة اختراق الحواجز واقتحام الشارع "بوتيرة سريعة للغاية"، وفقًا لرئيسة شرطة نيو أورليانز آن كيركباتريك.

وقال كيركباتريك "كان هذا الرجل يحاول دهس أكبر عدد ممكن من الناس"، مضيفًا أن السائق "كان عازمًا على إحداث المذبحة والأضرار التي تسبب فيها"، وأضافت أن المشتبه به قفز من السيارة وبدأ على الفور في إطلاق النار على رجال الشرطة، مما أدى إلى إصابة ضابطين على الأقل، مشيرة إلى أن الضباط ردوا بإطلاق النار. كما تم العثور على متفجرات في مكان الحادث.

التوصيف.. "عمل إرهابي"

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المحققين يحققون في الحادث باعتباره "عملاً إرهابياً"، وقال المكتب في بيان "هذا الصباح، قاد شخص سيارته نحو حشد من الناس في شارع بوربون في نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات الآخرين".

"ثم تعامل الشخص المعني مع سلطات إنفاذ القانون المحلية وهو الآن متوفى. مكتب التحقيقات الفيدرالي هو وكالة التحقيق الرئيسية، ونحن نعمل مع شركائنا للتحقيق في هذا باعتباره عملاً إرهابيًا."

وقالت أليثيا دنكان، وكيلة مساعدة خاصة مسؤولة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورليانز، إن المسؤولين يفحصون حاليا جهازا ناسفا مشتبها به تم العثور عليه في مكان الحادث. ولم يتم التأكد على الفور من ارتباط الجهاز بالسائق.

عشرات الجثث

وأظهرت مقاطع فيديو غير مؤكدة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الجثث المضرجة بالدماء على طول الشارع، بينما سمع دوي إطلاق النار.

شوهدت عدة سيارات إسعاف وسيارات الطب الشرعي في مكان الحادث في أعقاب الحادث.

وقال مسؤولون إن المصابين نقلوا جميعا إلى خمسة مستشفيات قريبة، بما في ذلك المركز الطبي الجامعي ومستشفى تورو ومستشفى إيست جيفرسون العام. ولم يعرف على الفور مدى إصابات الذين نقلوا إلى المستشفى.

وقال حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري في بيان: "وقع عمل عنيف مروع في شارع بوربون في وقت سابق من هذا الصباح".

بايدن يتابع الموقف

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن اطلع على تفاصيل المذبحة، وقال البيت الأبيض في بيان "مكتب التحقيقات الفيدرالي موجود بالفعل على الأرض لدعم إنفاذ القانون المحلي في التحقيق وسيستمر إطلاع الرئيس على التطورات طوال اليوم".

وقد اندلعت أحداث العنف في نهاية احتفالات رأس السنة الجديدة وقبل ساعات فقط من انطلاق مباراة الكلية لكرة القدم بين جورجيا ونوتردام في ملعب سيزار سوبر دوم.

ومنذ ذلك الحين، قدم شهود العيان روايات مروعة عن الجثث "الملتوية" و"المشوهة بشكل رهيب" التي رأوها في أعقاب المذبحة مباشرة.

وقال جيمي كوثران، الذي لجأ إلى ملهى ليلي للاختباء فيه أثناء اندلاع الفوضى، لشبكة إن بي سي نيوز إنه أحصى ثماني جثث ملقاة في الشارع بعد أن اقتحمت الشاحنة المكان. وقال "كانت والدة أحد الأشخاص ميتة أمامنا مباشرة".

"كان أحد الرجال المتوفين يحمل آثار إطارات على ظهره، وعندما قلبه أحدهم كان يحمل آثار إطارات على بطنه وكان من الواضح أنه تعرض للسحق."

وتابع قائلاً: "كانت الفتاة الصغيرة التي رأيناها ترقص أثناء سيرنا في الشارع مسطحة مثل الوسادة".

"لقد استمر الأمر على هذا النحو. كل لقطة من اللقطات كانت موجهة إلى الجسد، الجسد، الجسد، الجسد. لقد كان الأمر لا يصدق".

ألعاب نارية ثم مذبحة

وفي هذه الأثناء، قال جيم ونيكول مورير، اللذان قدما إلى المدينة من ولاية أيوا، لشبكة سي بي إس نيوز إنهما شاهدا في وقت سابق عرض الألعاب النارية في المدينة قبل أن يسمعا فجأة أصوات اصطدام ويرصدا الشاحنة وهي تندفع في الشارع "بسرعة عالية".

وقال الزوجان إنهما حاولا على الفور مساعدة العديد من الضحايا، لكنهما أدركا أنهم ماتوا بالفعل. قالت نيكول "كنا قريبين جدًا من حيث بدأت القصة".

وتابعت قائلة: "بمجرد أن مر بنا، سمعنا إطلاق نار، ورأينا الشرطة تركض في ذلك الاتجاه. وبمجرد توقف إطلاق النار، خرجنا إلى الشارع، وصادفنا العديد من الأشخاص الذين أصيبوا، أردنا أن نرى ما يمكننا فعله للمساعدة".