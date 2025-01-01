شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية استحدث عقوبات ضد الاعتداء على الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن المكسب الكبير من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية هو استحداث نصوص عقوبات ضد جرائم الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية والمنشآت الصحية.

وقال عبد الغفار في ختام اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض: "ما تم من مناقشات ممارسة ديمقراطية رفيعة، اشترك فيها ممثلو الشعب النواب والقانونيين في المجلس، واستضافة لكل المعنيين بالقانون والمهتمين به".

وتابع الوزير: "لماذا قانون المسئولية الطبية؟ أي مشكلة تحدث بين مواطن وطبيب كان القانون المنظم هو قانون العقوبات قبل إقرار قانون المسئولية الطبية، وقانون العقوبات لا يفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم، والطريق القانوني النيابة تستعين بخبير فني كان مصلحة الطب الشرعي لكن ليست مثل اللجنة العليا للمسئولية الطبية".

وواصل: "هذا القانون عرف بشكل واضح التعريفات الخاصة بالمضاعفات والخطأ الطبي والخطأ الجسيم وأيضا استحدث اللجنة العليا للمسئولية الطبية، ثم تم إنشاء صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأخطاء الناتجة عن المسئولية الطبية، والمكتسب الكبير هو استحداث مواد لتجريم الاعتداء على الأطباء والمنشآت، وصلت للحبس وأيضا أجاز التصالح".

واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: "نعمل من أجل أن نحسن من الأداء، ليس من الضرورة نكون وصلنا لحد الكمال ولكن نسعى لتحقيق أفضل أداء".