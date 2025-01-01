شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل المشتبه في ارتكابه حادث دهس "نيو أورليانز" الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

حادث الدهس في أمريكا

الدمام - شريف احمد - أبلغ مسؤولون من قوات إنفاذ القانون الأمريكية وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) بأن المشتبه فى ارتكابه حادث الدهس الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 في نيو أورليانز قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.واقتحم المشتبه به بسيارته حشدا من المارة بسرعة عالية في الحي الفرنسي المزدحم في مدينة نيو أورليانز الأمريكية في الساعة 15:03 صباح اليوم الأربعاء في تقاطع شارعي كانال وبوربون الشهيرين.ووصفت عمدة نيو أورليانز، لاتويا كانتريل، في مؤتمر صحفي حادث الدهس بأنه"هجوم إرهابي"، وذكر قائد شرطة المدينة أنه من الواضح أن الحادث متعمد، لكن فردا مساعدا في مكتب التحقيقات الفيدرالي ممن يتولون القضية أعلن أنه "ليس حادثا إرهابيا".وانتهى المؤتمر الصحفي قبل أن توفق السلطات بين التوصيفين.