شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا: جلسة مشروع قانون المسؤولية الطبية تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا:" إنه تم الموافقة على القانون من حيث المبدأ، وكانت جلسة تاريخية، لأنه حدثت استجابة للكثير من مطالب نقابة الأطباء أو كلها تقريبا".

وأضاف أيمن أبو العلا، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أنه تم التوافق على صيغة بألا يكون هناك عقوبة لتقسيم التعريفات لمضاعفات وخطأ طبى غير متعمد، وبالتالى يتم إلغاء الحبس الاحتياطى.

وأوضح أيمن أبو العلا أن هناك توافق كامل من جميع النواب، والقانون سيخرج لحماية المريض وسلامته وحماية الطبيب وسلامته، لافتا إلى أن التعديلات التى تمت فى تعديل القانون هو تعريف القانون ويصبح قانون المسؤولية الطبية و سلامة المريض، وننتظر المواد المستحدثة وهى الخطأ الطبى الجسيم والمسؤولية الطبية المدنية.