شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تحدد تعريف الخطأ الطبى والخطأ الجسيم بقانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبى الجسيم"، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبى الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.

وجاء تعريف الخطأ كبند 10 فى المادة 1 فى مشروع القانون، كالتالي:

10- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبى واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى، بحسب الأحوال.

وجاء تعريف الخطأ الطبى الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 فى المادة 1، كالتالي:

11- الخطأ الطبى الجسيم:

الخطأ الطبى الذى يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبى أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبى أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.