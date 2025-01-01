شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يشكر النواب لجهوده فى "المسئولية الطبية": إنجاز لا يمكن إنكاره والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ولجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على المكتسبات التى تحققت فى مشروع قانون المسئولية الطبية، والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، قائلا: هذا شكر واجب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس والمجلس كله.

وقال نقيب الأطباء، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المنعقد الآن: "كنا بصدد مشروع قانون صعب جدا إصداره نحاول منذ 8 سنوات أن يصدر، ونشكر مجلس النواب على جهده".

ووجه الشكر لمن تواصل معهم لحل أى إشكاليات بشأن مشروع القانون ومطالب نقابة الأطباء، سواء الحكومة أو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتابع: أنا مش فقط بدافع عن الأطباء، أدافع عن زملائى ومهنة الطب والمريض أنا بكرة وأى حد من عائلتى ممكن يكون مريض"

ووجه الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الاحزاب، مشيرا أن هناك جهد كبير بذل لإصدار مشروع القانون، موكدًا انة لا يدافع عن الاطباء فقط ولكن على الاطباء والمرضى فى ذات الوقت، موكدًا أنه ما انتهى اليه مشروع القانون يمثل إنجاز وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهًا الشكر للسيد رئيس مجلس النواب على جهودة والاستماع لطلبات نقابة الأطباء.

واختتم كلمته: حجم الإنجاز اللى حصل لا يمكن إنكاره وأنا مسئول عن توصيل الصورة الصحيحة للنقاط التى وصلنا إليها إلى نقابة الأطباء والجمعية العمومية للأطباء.

وأشاد كل من نقيب أطباء الأسنان، ونقيب أطباء الغربية بموافقة اللجنة على بحذف المواد 27، 28، 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية معربين عن شكرهما لمجلس النواب، متعهدين بإعداد بيانات صحفية لتوضيح جهودهم المبذولة لتلبية مطالب الأطباء فى هذا المشروع بقانون.