شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: إقرار "المسئولية الطبية" يوم تاريخى وحلم ننتظره من 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمناقشات التى شهدها اجتماع لجنة الصحة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووجه الشكر على الاستجابة لمطالب النقابات المهنية الطبية فى شأن مشروع القانون، قائلا: كنت اتمنى النص على عقوبة ضد من قدم مستندات غير صحية للحصول على التعويض من الخطأ الطبي.

ووصف أيمن أبو العلا، ما حدث من تعديلات لصالح مقدمى الخدمة فى مشروع القانون بأنه "تاريخي"، لاسيما بعد ما تحقق من مكتسبات.

وطالب عضو مجلس النواب،أن نقيب الأطباء بإصدار بيان يوضح فيه ما تم من إيجابيات ومكتسبات للأطباء وينقل ما دار خلال المناقشات.

وقال أبو العلا، إن خروج قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض للنور إنجاز لنقابة الأطباء، لاسيما وأننا كنا نتمنى صدوره منذ 20 عاما.