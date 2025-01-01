محمد عبدالعزيز يشيد بجهود النواب فى تقريب وجهات النظر بقانون المسئولية الطبية

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أشاد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية فى الانفتاح على كافة المقترحات المقدمة من النقابات الطبية المختصة، لإحداث توازن دقيق بين حماية المريض ومقدم الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة)، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافى (المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.

وأشاد عبد العزيز، بما أدخلته اللجنة من تعديلات، كما أشاد بنهج مجلس النواب فى استيعابه وسعة صدره لجميع الآراء فى مشروعات القوانين الهامة.



من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافى (المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب) أن لجنة الشئون الصحية أخذت بـ99% من مقترحات نقابة الأطباء فى مشروع قانون المسئولية الطبية.